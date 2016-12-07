М'Вила больше не желает переходить в "Сандерленд"

Исполнительный директор "Сандерленда" Мартин Бейн объявил, что полузащитник "Рубина" Янн М'Вила отказался от перехода в английский клуб. Летом стороны вели переговоры по трансферу 26-летнего француза, однако они не увенчались успехом, поэтому было решено завершить их зимой.

- Я связался на этой неделе с представителями М'Вила, они сообщили, что игрок больше не желает переходить в "Сандерленд", - цитирует пресс-служба клуба Бейна. - Был договор о контракте на три с половиной года, однако теперь мы решили не следить за соблюдением договоренностей. Любой игрок, которому мы предлагаем перейти в "Сандерленд", должен быть полностью предан нашей команде. Именно поэтому М'Вила не присоединится к нам в январе, и мы желаем ему успехов в будущем.