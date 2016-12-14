Нападающий "Лестера" Ахмед Муса не вернется в ЦСКА, утверждает bobsoccer. Сообщается, что 24-летний нигериец продолжит выступления за английский клуб, куда был продан летом нынешнего года за рекордные для армейцев 19,5 миллиона евро. В этом сезоне Муса провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил 2 гола.
баламошка
Муська на ... вертел лошадок)
19:06
marksan
bond1951____ а чем нашим "комментаторам" сейчас заниматься? Деньги платить им надо?
18:16
Ruslanas
С какого перепуга, Муса должен вернуться в стойло к коням?
18:14
Ботаникум
ГВК Ахмедку подобрал, отмыл, обогрел и..... ПРОДАЛ "нагличанцам"! А эта Муся не хочет "арендоваться"!?......
17:59
niik27772
маладес, возьми с полки... огурес ( желтый )
17:24
bond1951
утром вброс один вечером другой для чего.....
17:16