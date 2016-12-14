17:05 | ФУТБОЛ — Трансферы

Муса не вернется в ЦСКА

0
0
0
6

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса не вернется в ЦСКА, утверждает bobsoccer. Сообщается, что 24-летний нигериец продолжит выступления за английский клуб, куда был продан летом нынешнего года за рекордные для армейцев 19,5 миллиона евро. В этом сезоне Муса провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил 2 гола.

Опрос

Чего вы ждете от Виктора Гончаренко в ЦСКА?
голосовать

Дополнительная информация

http://bobsoccer.ru/max/blog/?item=372145

0
0
0
6
Материалы сюжета: ЦСКА: Гончаренко вместо Слуцкого
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Муська на ... вертел лошадок)

19:06

marksan

bond1951____ а чем нашим "комментаторам" сейчас заниматься? Деньги платить им надо?

18:16

Ruslanas

С какого перепуга, Муса должен вернуться в стойло к коням?

18:14

Ботаникум

ГВК Ахмедку подобрал, отмыл, обогрел и..... ПРОДАЛ "нагличанцам"! А эта Муся не хочет "арендоваться"!?......

17:59

niik27772

маладес, возьми с полки... огурес ( желтый )

17:24

bond1951

утром вброс один вечером другой для чего.....

17:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ