Нападающий "Лестера" Ахмед Муса не вернется в ЦСКА, утверждает bobsoccer. Сообщается, что 24-летний нигериец продолжит выступления за английский клуб, куда был продан летом нынешнего года за рекордные для армейцев 19,5 миллиона евро. В этом сезоне Муса провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил 2 гола.