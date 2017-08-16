Мовсисян останется в "Реал Солт-Лейк"?

Нападающий "Реал Солт-Лейк" Юра Мовсисян не будет продан этим летом, информирует пресс-служба MLS. Ранее сообщалось, что 30-летний игрок может перейти в "Славию" на правах аренды. За чешский клуб уже выступает бывший футболист российской премьер-лиги - Данни, игравший за "Зенит".

Напомним, что Мовсисян с 2011 по 2012 год выступал за "Краснодар", из которого перешел в "Спартак". В 2016 году армянский футболист покинул красно-белых и перебрался в "Реал Солт-Лейк", за который уже выступал на начальном этапе своей карьеры.