20:45 | Футбол — Трансферы

Моутинью перешел в "Вулверхэмптон"


Полузащитник "Монако"  Жоау Моутинью стал игроком "Вулверхэмптона", информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 31-летним португальцем рассчитано на 2 года. 

Отметим, что "Монако" собирается заменить Моутинью хавбеком ЦСКА  Александром Головиным. Французы предложили 35 миллионов евро за российского полузащитника. 

В минувшем сезоне Моутинью провел 44 матча в составе "Монако", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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