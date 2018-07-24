Моутинью перешел в "Вулверхэмптон"

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью стал игроком "Вулверхэмптона", информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 31-летним португальцем рассчитано на 2 года.

Отметим, что "Монако" собирается заменить Моутинью хавбеком ЦСКА Александром Головиным. Французы предложили 35 миллионов евро за российского полузащитника.

В минувшем сезоне Моутинью провел 44 матча в составе "Монако", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.