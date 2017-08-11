Моуринью подтвердил факт переговоров "Манчестер Юнайтед" с Ибрагимовичем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что клуб ведет переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о заключении нового контракта. Напомним, что летом истекло соглашение шведского форварда с клубом и в данный момент он восстанавливается после травмы.

– Думаю, что он считает недостаточно хорошим свое выступление в прошлом сезоне, – цитирует сайт "Манчестер Юнайтед" Моуринью. – Он считает, что может сделать еще больше на самом высоком уровне. Поэтому мы ведем переговоры, обсуждаем возможность его выступления за нас во второй половине сезона.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 8 голевых передач.