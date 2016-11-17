Моуринью нашел "нового Дрогба" для "Манчестер Юнайтед"?

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет видеть в команде нападающего "Селтика" Муссу Дембеле. Как сообщает Daily Mail, во французском форварде специалист видит "нового Дрогба" и один из элементов своей команды, который поможет ей достичь своих задач в текущем сезоне.

Скауты "красных дьяволов" следили за последними играми Дембеле не только на клубном уровне, но и в матчах за молодежную сборную Франции. Тем не менее, для подписания контракта с игроком "Манчестер Юнайтед" должен будет перебить предложения "Манчестер Сити", "Арсенала", "Челси" и "Баварии", которые так же заинтересованы в футболисте.