Моуринью хочет заменить Погба на Крооса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет обновить полузащиту в летнее трансферное окно. Как сообщает A Bola, португалец готов расстаться с Полем Погба, с которым у него сложились напряженные отношения.
По данным источника, вместо Погба Моуринью хочет подписать Тони Крооса из "Реала". При этом возможен прямой обмен игроков, поскольку "Реалу" интересен Погба.
semenovd
Блин за 100 млн куплен игрок, надо было постараться отношения построить. А теперь отдавать бесплатно?
00:36 20 апреля
вадим краснодар
а Кроос знает об этом ?))
22:07 19 апреля