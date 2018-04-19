15:51 19 апреля | Футбол — Трансферы

Моуринью хочет заменить Погба на Крооса

2

Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью хочет обновить полузащиту в летнее трансферное окно. Как сообщает A Bola, португалец готов расстаться с Полем Погба, с которым у него сложились напряженные отношения.

По данным источника, вместо Погба Моуринью хочет подписать Тони Крооса из "Реала". При этом возможен прямой обмен игроков, поскольку "Реалу" интересен Погба.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

semenovd

Блин за 100 млн куплен игрок, надо было постараться отношения построить. А теперь отдавать бесплатно?

00:36 20 апреля

вадим краснодар

а Кроос знает об этом ?))

22:07 19 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!