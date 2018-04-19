Моуринью хочет заменить Погба на Крооса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет обновить полузащиту в летнее трансферное окно. Как сообщает A Bola, португалец готов расстаться с Полем Погба, с которым у него сложились напряженные отношения.

По данным источника, вместо Погба Моуринью хочет подписать Тони Крооса из "Реала". При этом возможен прямой обмен игроков, поскольку "Реалу" интересен Погба.