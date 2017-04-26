Моуринью хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" Морату

Нападающий "Реала" Альваро Мората летом может стать игроком "Манчестер Юнайтед". Согласно Cadena SER, на трансфере испанца настаивает главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Вполне вероятно, что мадридцы используют форварда в переговорах с "МЮ" по вратарю Давиду де Хеа.

24-летний игрок в текущем сезоне принял участие в 36 матчах на клубном уровне, забив 17 голов. Мората получает не так много игровой практики в "Реале", как бы ему хотелось, и об этом футболист, согласно СМИ, уже известил руководителей клуба.