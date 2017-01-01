Моуринью хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" Гризманна и Сауля

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну и его одноклубнику – хавбеку Саулю Ньигесу, утверждает The Times. По информации источника, оба футболиста очень нравятся главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью. Также сообщается, что английский клуб планирует понизить сумму отступных, прописанных в контрактах футболистов, общая сумма отступных составляет 145 миллионов фунтов стерлингов.

На счету испанского хавбека мадридцев в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 13 матчей, один гол и одна результативная передача. Также он отметился голом в шести играх Лиги чемпионов. Французский форвард забил шесть мячей и сделал четыре передачи в 15 играх ла лиги, а также забил три гола и отдал два результативных паса в шести играх Лиги чемпионов.