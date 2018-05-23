Мората встречался с представителем "Ювентуса"

Нападающий "Челси" Альваро Мората был сфотографирован в Милане со своим агентом и спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Ранее появлялись сообщения о возможном возвращении 25-летнего испанца в Турин.

Как утверждает Football Italia, "Ювентус" может заключить соглашение с "Челси", в рамках которого состоится обмен Мораты на нападающего "бьянконери" Гонсало Игуаина.

В текущем сезоне Мората провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 19 забитыми мячами.