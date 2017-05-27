Мората отказал "МЮ" и близок к переходу в "Милан"

Нападающий "Реала" Альваро Мората уже в ближайшее время может стать игроком "Милана"​. Как сообщает Sky Sport Italia, 24-летний испанец уже отклонил предложение "Манчестер Юнайтед", несмотря на телефонный разговор с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Сообщается, что Мората хочет вернуться в Италию, где он провел два года в "Ювентусе", кроме того, его невеста – итальянка.

Миланцы предлагают Морате пятилетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. "Реал" хочет выручить за футболиста 80 миллионов евро, однако "Милан" пока готов заплатить только 60 миллионов.

В минувшем сезоне Мората провел 42 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач.