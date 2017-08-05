Мор достиг соглашения о переходе в "Интер"

Муззи Оскан, агент полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Мор, отметил, что его клиент близок к переходу в "Интер". Оскан подчеркнул, что Мор уже согласовал условия личного контракта с итальянцами

– Мы достигли соглашения с "Интером", – цитирует Corriere dello Sport Оскана. – Что касается "Наполи", то этот клуб не проявлял никакого интереса.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" готова отпустить 20-летнего турка в аренду за 2 миллиона евро с сохранением права выкупа за 12 миллионов. В прошлом сезоне Мор провел 12 матчей в чемпионате Германии, забил один мяч и отдал три голевые передачи.