"Монако" заработал за 8 лет почти миллиард евро на трансферах

Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год. Лидером по количеству заработанных средст за 8 лет является "Монако". Монегаски заработали 950 миллионов евро.
Также в пятерку лидеров вошли "Ливерпуль" (683 миллиона), "Рома" (680 миллионов), "Барселона" (628 миллионов) и "Реал" (625 миллионов).
Zespoły, które w latach 2010-2018 zarobiły najwięcej na sprzedaży swoich zawodników.– Mikołaj Walencik (@miki99walencik) 4 сентября 2018 г.
950 mln euro Monaco daje 118,75 mln euro na rok. Wow 😯 pic.twitter.com/EcLtQIFhQJ