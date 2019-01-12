"Монако" все-таки может подписать Венкера

Бывший полузащитник московского "Динамо" Вильям Венкер все-таки может перейти в "Монако", несмотря на проваленный ранее медицинский осмотр. Как сообщает L’Equipe, в "Монако" считают, что несмотря на обнаруженные проблемы хавбек "Антальяспора" может помочь команде во второй части нынешнего сезона. По данным источника, сегодня состоится совещание в руководстве "Монако", чтобы принять решение по судьбе Венкера.

Полузащитник имеет контракт с "Антальяспором" до 2020 года. В этом сезоне на его счету семь матчей в чемпионате Турции.