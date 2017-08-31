"Монако" согласился продать Лемара в "Арсенал"

"Монако" согласился продать полузащитника Тома Лемара в "Арсенал", сообщает The Telegraph. Стороны согласовали сумму трансфера, которая, как сообщалось ранее, составляет 100 миллионов евро. Теперь завершение сделки зависит от того, примет ли сам игрок условиях "канониров".

Напомним, Лемар выступает за "Монако" с 2015 года. За это время он провел в составе действующих чемпионов Франции во всех турнирах 94 матча, забив 19 мячей.

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