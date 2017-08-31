"Монако" согласился продать Лемара в "Арсенал"

"Монако" согласился продать полузащитника Тома Лемара в "Арсенал", сообщает The Telegraph. Стороны согласовали сумму трансфера, которая, как сообщалось ранее, составляет 100 миллионов евро. Теперь завершение сделки зависит от того, примет ли сам игрок условиях "канониров".
Напомним, Лемар выступает за "Монако" с 2015 года. За это время он провел в составе действующих чемпионов Франции во всех турнирах 94 матча, забив 19 мячей.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну Санчеса за 70 лямов фунтиков слили в МС, теперь надо потратить на что-то. Лемар конечно уже сейчас просто мега вингер. Всякие Уолкоты просто никто по сравнению с ним.
18:54
Medved.
за эти деньги целую команду создать можно, но старый Венгер упорно добивает клуб
18:52