"Монако": "Реал" не связывался с нами по трансферу Мбаппе"

Спортивный директор "Монако" Антонио Кордона сообщил, что клуб не ведет переговоров с "Реалом" о продаже нападающего команды Кильяна Мбаппе. Испанец заявил, что мадридцы вообще не связывались с монегасками.

– Правда в том, что "Реал" не выходил на нас по Мбаппе, – сказал для Cadena SER Кордона. – Надеюсь, Кильян останется с нами на долгие годы и продолжит радовать наших болельщиков. Его прогресс виден невооруженным глазом, и со временем он станет еще сильнее. Мы хотим, чтобы он остался, но понимаем, как работает трансферный рынок. В контракте Мбаппе прописана сумма отступных, это большая сумма.