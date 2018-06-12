"Монако" приобрел у "Андерлехта" 16-летнего полузащитника

"Монако" приобрел у "Андерлехта" полузащитника Элиота Матазо. Монегаски подписали долгосрочный контракт с 16-летним игроком, который был капитаном молодежной команды бельгийского клуба.

- Подписание Матазо соответствует нашему желанию привлечь в клуб талантливых игроков европейского футбола, - отметил вице-президент "Монако" Вадим Васильев. - За ним следили очень крупные европейские клубы, но игрок выбрал наш проект, чтобы продолжить расти. Это большое удовлетворение.