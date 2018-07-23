16:01 | Футбол — Трансферы

"Монако" отпустил Моутинью. И теперь купит Головина?

Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Полузащитник "Монако"  Жоау Моутинью близок в переходу в "Вулверхэмптон", утверждает Sky Sports. Английский клуб заплатит за 31-летнего португальца 5 миллионов фунтов стерлингов. 

Ранее сообщалось, что "Монако" сделал предложение ЦСКА по трансферу хавбека Александра Головина. Французы предложили за 22-летнего россиянина 35 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Моутинью провел 44 матча в составе "Монако", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Головин в прошлом году сыграл за армейцев 43 игры, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.

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