"Монако" отпустил Моутинью. И теперь купит Головина?

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью близок в переходу в "Вулверхэмптон", утверждает Sky Sports. Английский клуб заплатит за 31-летнего португальца 5 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что "Монако" сделал предложение ЦСКА по трансферу хавбека Александра Головина. Французы предложили за 22-летнего россиянина 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Моутинью провел 44 матча в составе "Монако", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Головин в прошлом году сыграл за армейцев 43 игры, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.