"Монако" отклонил рекордное предложение "Реала" по Мбаппе

"Монако" отказался продавать форварда Кильяна Мбаппе в мадридский "Реал", сообщает The Telegraph. Испанский клуб предлагал за 18-летнего футболиста 120 миллионов евро. Если бы трансфер осуществился, то стал бы мировым рекордом.

Ранее руководители "Монако" заявляли, что приоритетной целью клуба на ближайшие годы является сохранение Мбаппе в составе команды. Вице-президент клуба Вадим Васильев не подтвердил интерес "Реала" к футболисту, однако, как сообщает издание, предложение "Реала" действительно было.

В этом сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 26 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны "Арсенала".