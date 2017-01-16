"Монако" отказался продать Фалькао в Китай к Витселю за 50 миллионов евро

"Монако" отклонил предложение китайского "Тяньцзиня" по нападающему Радамелю Фалькао. Как утверждает L'Equipe, за 30-летнего колумбийца, которым также интересуется еще один клуб из Китая, было предложено 50 миллионов евро. Сам футболист также не изъявил желания уезжать из Европы, сославшись на то, что "еще не прозвенел звонок для экзотических направлений".

В текущем сезоне Фалькао сыграл в 19 матчах, забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи. Напомним, что в "Тяньцзинь", который возглавляет Фабио Каннаваро, этой зимой перебрался полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

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