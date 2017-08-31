"Монако" не продаст Лемара в "Ливерпуль", пока не найдет замену

Руководство "Монако" не готово расставаться с полузащитником Тома Лемаром, пока не найдет ему замену, утверждает Nice-Matin. По информации источника, монегаски продолжают вести переговоры с "Ливерпулем".

Отмечается, что если клуб из чемпионата Франции найдет сменщика 21-летнему хавбеку, то мерсисайдцы заплатят за его трансфер 100 миллионов евро.

Напомним, Лемар выступает за "Монако" с 2015 года. За это время он провел в составе действующих чемпионов Франции во всех турнирах 94 матча, забив 19 мячей.