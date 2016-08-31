"Монако" не продал 17-летнего форварда в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе попал в сферу интересов топ-клубов. Как сообщает L’Equipe, за 17-летнего талантливого форварда 40 миллионов евро готов был заплатить "Манчестер Сити", однако монегаски отклонили предложение. Также Мбаппе интересуется "Барселона". Его контракт с "Монако" рассчитан до 2019 года.
Marchello1980
Нуу,на 40 лямов-то можно поискать ещё с десяток таких "талантливых"...Совсем Рыболовлеву бабло не нужно...
11:47
шаман
В Монако молодцы, сменив трансферную политику, пошли по пути Порту и Бенфики, много молодых талантов.
11:43
Патриот Сибири
Кто там в Монако такой хитрый, что продает за такие суммы всяких Хамесов, Марсьялей, Фалькао и прочих?
11:06