"Монако" не продал 17-летнего форварда в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе попал в сферу интересов топ-клубов. Как сообщает L’Equipe, за 17-летнего талантливого форварда 40 миллионов евро готов был заплатить "Манчестер Сити", однако монегаски отклонили предложение. Также Мбаппе интересуется "Барселона". Его контракт с "Монако" рассчитан до 2019 года.