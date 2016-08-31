10:37 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Монако" не продал 17-летнего форварда в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро

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Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе попал в сферу интересов топ-клубов. Как сообщает L’Equipe, за 17-летнего талантливого форварда 40 миллионов евро готов был заплатить "Манчестер Сити", однако монегаски отклонили предложение. Также Мбаппе интересуется "Барселона". Его контракт с "Монако" рассчитан до 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Marchello1980

Нуу,на 40 лямов-то можно поискать ещё с десяток таких "талантливых"...Совсем Рыболовлеву бабло не нужно...

11:47

шаман

В Монако молодцы, сменив трансферную политику, пошли по пути Порту и Бенфики, много молодых талантов.

11:43

Патриот Сибири

Кто там в Монако такой хитрый, что продает за такие суммы всяких Хамесов, Марсьялей, Фалькао и прочих?

11:06

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