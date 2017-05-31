"Монако" не подпишет Махреза из-за зарплаты игрока

"Монако" не намерен платить большую зарплату полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, утверждает beIN Sports со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 26-летний алжирец заявил о желании сменить клубную прописку. По информации СМИ, монегаски являются претендентами на лучшего игрока сезона-2015/16 в премьер-лиге по версии PFA.

"Монако" не будет платить много Махрезу. Вряд ли Рияд согласится на зарплату ниже 6 миллионов евро в год", - отметил источник.

Отметим, действующий контракт Махреза с "Лестером" рассчитан до 2020 года. Клуб хочет получить от продажи алжирца не менее 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне в чемпионате Англии Махрез провел 36 игр, в которых он смог отличиться 6 раз и 3 раза ассистировать своим партнерам. В Лиге чемпионов он сыграл в 9 матчах, забив 4 гола и сделав 2 результативных паса.