"Монако" может приобрести Слимани на замену Мбаппе

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может до закрытия трансферного окна может перебраться во Франции. Как сообщает Sky Sports, "Монако" заинтересован в услугах форварда сборной Алжира. Монегаски рассматривают 29-летнего игрока в качестве замены Кильяну Мбаппе, который может уйти в "ПСЖ".

Примечателен тот факт, что Слимани, который летом прошлого года перешел из лиссабонского "Спортинг" в "Лестер" за 29 миллионов фунтов стерлингов, начал на скамейке запасных игру 2-го тура премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" и вышел на поле лишь на 76-й минуте.