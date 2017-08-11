01:59 | Футбол — Трансферы

"Монако" хочет получить от "ПСЖ" за Мбаппе 200 миллионов евро

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"Монако" выдвинул ответное предложение "ПСЖ" по поводу перехода нападающего Кильяна Мбаппе в стан парижан. Как утверждает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, монегаски хотят получить за своего 18-летнего воспитанника 200 миллионов евро, включая бонусы. 

В четверг появилась информация, что клубы договорились о трансфере игрока сборной Франции за 160 миллионов евро, но "Монако" ее опроверг.

Также ранее интерес к Мбаппе проявляли "Арсенал" и "Ливерпуль", но они отказались от идеи приобретения француза из-за высокой цены.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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РЖД_88

надо наказывать уже парижан. это уже наглость

02:15

баламошка

Шейхи решили захватить Кубок ЛЧ) Хотят раздавить барсеножек)

02:08

Flamenco

Губа не дура))

02:05