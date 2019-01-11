"Монако" будет платить "Челси" бонусы за Фабрегаса

"Монако" будет выплачивать "Челси" ряд различных бонусов за полузащитника Сеска Фабрегаса. Хавбек перешел во французский клуб бесплатно, но в соглашении предусмотрены бонусы его бывшей команде за число проведенных матчей и забитых голов.

О трансфере Фабрегаса в "Монако" было объявлено сегодня, его контракт рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Фабрегас провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. "Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 13 очков после 18 туров.