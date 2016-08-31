18:10 | ФУТБОЛ — Трансферы

Молло может вернуться в Россию

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Вингер "Сент-Этьена" Йоан Молло до закрытия трансферного окна может вернуться в Россию. Как сообщает Le Progres, 27-летний француз ведет переговоры с "Крыльями Советов"​, за которых выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Тем не менее пока неизвестно, будет ли это очередная аренда или полноценный трансфер. Ранее главный тренер французской команды Кристоф Галтье заявил, что не рассчитывает на игрока в этом сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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gorynov

Только в КС! спасать.

19:06

джей

Конечно в Самару !!!

18:54

ИЛ-222

Ваааа-няяя! А ну ка домой, Самару!

18:46

Bred38

В Ростов!!!! Блин...

18:15

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