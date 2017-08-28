Мирон Маркевич: "Ярмоленко в "Боруссии" не затеряется"

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич отметил, что нападающий Андрей Ярмоленко принял верное решение перейти в дортмундскую "Боруссию". По его словам, форвард не прогрессировал в киевском "Динамо".

- У Ярмоленко хорошие перспективы, - приводит FootBoom слова Маркевича. - Он искусный футболист, а тем более в такой команде как Боруссия, которая умеет играть в футбол, Андрей точно не потеряется. Рад за него, что он ушел и поиграет в хорошем чемпионате. В первую очередь это было ему нужно. В Динамо он перестал прогрессировать. Андрей сделал правильный выбор.

27 лет – это хороший возраст. Ничего страшного. Главное, что он попал в хорошую команду, и чтобы продолжал бороться. На домашних матчах Боруссии всегда аншлаг. Собирается 70 тысяч человек, болельщики подгоняют своих футболистов. Очень хотел бы, чтобы у Ярмоленко все получилось.