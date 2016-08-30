Мирча Луческу: "У Витселя есть два дня, чтобы договориться с "Ювентусом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что полузащитник Аксель Витсель и защитник Эсекиэль Гарай могут покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Первый ведет переговоры с "Ювентусом", а второй - с "Валенсией"​.

- "Эвертон" делал серьезное предложение по Витселю, но игрок отклонил его, - цитирует DolceSport Луческу. - У него в распоряжении есть еще два дня, чтобы уладить все формальности с "Ювентусом", а у туринского клуба, в свою очередь, чтобы договориться с "Зенитом". Гарай хотел бы вернуться в Испанию, где им интересуется "Валенсия", но здесь вопрос в стоимости трансфера. Тем не менее, они оба являются ценными игроками, которых "Зенит" приобрел несколько лет назад, потратив большие деньги. Их уход позволит клубу сделать новые покупки в будущем.