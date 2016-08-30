13:55 | ФУТБОЛ — Трансферы

Мирча Луческу: "У Витселя есть два дня, чтобы договориться с "Ювентусом"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что полузащитник Аксель Витсель и защитник Эсекиэль Гарай могут покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Первый ведет переговоры с "Ювентусом", а второй - с "Валенсией"​.

- "Эвертон" делал серьезное предложение по Витселю, но игрок отклонил его, - цитирует DolceSport Луческу. - У него в распоряжении есть еще два дня, чтобы уладить все формальности с "Ювентусом", а у туринского клуба, в свою очередь, чтобы договориться с "Зенитом". Гарай хотел бы вернуться в Испанию, где им интересуется "Валенсия", но здесь вопрос в стоимости трансфера. Тем не менее, они оба являются ценными игроками, которых "Зенит" приобрел несколько лет назад, потратив большие деньги. Их уход позволит клубу сделать новые покупки в будущем.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гаттузо зол!

Время есть- есть ириска миллер!

14:56

Джин_SM(v3)

У Витселя два дня или все же у Зенита?!

14:16

Spartak-Online1

"Эвертон" делал серьезное предложение по Витселю, но игрока отклонил его--------Судя по высказыванию Будулая,его даже не переводили на русский.Он и так хорошо говорит на нем.

14:13

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