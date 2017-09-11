Мино Райола: "Суммы трансферов Неймара и Зидана примерно одинаковы"

Известный агент Мино Райола заявил, что этим летом на трансферном рынке не произошло ничего особенного. По его мнению, сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" соизмерима сумме, за которую "Реал" купил у "Ювентуса" Зинедина Зидана в 2001 году.

- Не увидел ничего особенного на трансферном рынке этим летом, - цитирует La Domenica Sportiva Райолу. - Я знаю, что все говорят о Неймаре, но если вспомните сумму, которую "Реал" заплатил за Зидана и сопоставите ее с другими факторами, такими как инфляция и спонсоры, станет ясно, что эти трансферы более или менее одинаковы. Давайте также не будем забывать, что "Барселона" тоже потратила большую сумму на Неймара, и он был куплен не клубом, а страной.