Мино Райола: "Балотелли может перебраться в "Наполи"

Агент форвардов Марио Балотелли и Златана Ибрагимовича Мино Райола заявил, что его клиенты в будущем могут перебраться в "Наполи". Также он признался, что многие команды хотели заполучить итальянского нападающего этой зимой.

- Марио хорош в "Ницце", потому что он хочет доказать миру, что стал спокойным человеком, - цитирует Football Italia Райолу. - Он просто хочет работать и делает это. Есть много команд от Китая до Северной Европы, которые хотели заполучить его, но мы решили, что будем ждать несколько месяцев. Ничего не исключаем - ни "Наполи", ни другие клубы. Увидим, что произойдет летом.

Что касается Ибрагимовича, то он всегда был влюблен в Неаполь и страсть неаполитанцев, и я всегда говорил это, потому что Златан вырос в семье, которая похожа на неаполитанцев. Страсть всегда привлекала его. Вы никогда не знаете, что может случиться со Златаном.