Мина прибыл в расположение "Барселоны". Видео

Новичок "Барселоны" Йерри Мина прибыл в расположение клуба. Перед тренировкой его поприветствовали партнеры по команде.

Напомним, соглашение с колумбийцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сумма сделки составила 11,8 миллиона евро. Сумма отступных в контракте 23-летнего игрока – 100 миллионов евро.



В прошедшем сезоне Мина сыграл в 22 матчах за "Палмейрас" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.