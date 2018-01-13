Мина прибыл в расположение "Барселоны". Видео

Новичок "Барселоны" Йерри Мина прибыл в расположение клуба. Перед тренировкой его поприветствовали партнеры по команде.
Напомним, соглашение с колумбийцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сумма сделки составила 11,8 миллиона евро. Сумма отступных в контракте 23-летнего игрока – 100 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Мина сыграл в 22 матчах за "Палмейрас" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
"Барселона" приветствует новичка. Йерри Мина прилетел в Каталонию. pic.twitter.com/INYorW2iV4– Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 12 января 2018 г.