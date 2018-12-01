Милунович сообщил, что перейдет из БАТЭ в "Црвену Звезду"

Сербский защитник БАТЭ Неманья Милунович заявил, что покидает команду и переходит в "Црвену Звезду".

- Я хотел бы поблагодарить всех в БАТЭ. Это было замечательно для меня время. Сейчас я перехожу к новым вызовам (в "Црвена Звезду"), БАТЭ и Беларусь навсегда останутся в моем сердце, и я не забуду вас, - цитирует футболиста "Прессбол" со ссылкой на его страницу в Фейсбуке. - Желаю в дальнейшем удачи в чемпионате и Лиге Европы, надеюсь, что однажды мы снова увидимся.

29-летний футболист в прошлом сезоне провел пять матчей в чемпионате страны, пропустив большую часть сезона из-за травмы.