13:11 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милану" все еще нужен Фабрегас

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"Милан" хочет заполучить полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса и ждет одобрения переговоров со стороны китайских владельцев клуба, утверждает Corriere Dello Sport. "Россонери" в летнее трансферное окно постараются подписать 29-летнего испанца, за которым следят в течение нескольких месяцев. В текущем сезоне испанский хавбек сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

Напомним, ранее итальянские СМИ писали, что Фабрегас уже этой зимой может перебраться в "Милан", но трансфер не состоялся.

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