"Милан" заплатит 38 миллионов евро за Силву

"Милан" заплатит за нападающего "Порту" Андре Силву 38 миллионов евро, сообщает Football Italia. Уже сегодня 21-летний португалец может пройти медицинское обследование в итальянском клубе. Отмечается, что в контракте игрока были прописаны отступные в размере 60 миллионов евро, но в связи с правилами финансового фэйр-плей "Порту" пришлось согласиться на снижение цены, чтобы до конца июня получить увеличение бюджета за счет продажи игрока.

Напомним, что ранее игроком сборной Португалии интересовался "Зенит".

В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач. Кроме того, Силва вызван в сборную Португалии на Кубок конфедераций-2017, где португальцы сыграют в одной группе с Россией, Мексикой и Новой Зеландией.

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