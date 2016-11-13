12:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" выставит Хонду и Луиза Адриану на трансфер

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В субботу главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла провел встречу со спортивным директором Массимо Мирабелли, на которой обсуждалась трансферная политика клуба, сообщает Calciomercato. По итогам совещания было принято решение выставить на трансфер нападающих Кейсуке Хонду и Луиза Адриану.

Контракт японца с клубом истекает летом 2017 года, поэтому в "Милане" хотят выручить деньги от продажи форварда. Ранее интерес к нему проявлял китайский клуб "Шанхай Шанган". В составе команды в этом сезоне Хонда провел три матча.

Соглашение с бразильцем, которого "Милан" приобрел в 2015 году за 8 миллионов евро у "Шахтера", действует до 2020 года. На счету Адриану пять выходов на поле в этом сезоне. Итальянские СМИ ранее сообщали об интересе к форварду со стороны московского ЦСКА.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sardanapulneww

Самурай ушёл БЕСПЛАТНО!!!!!! Да ещё и агент с ЦСКА бабки сдерёт!

13:25

pravda1979

Как же армейцы грамотно умеют продавать. В какой раз это подтвержается. Из проданных игроков, которые стабильно еще поиграли на хорошем уровне, можно вспомнить лишь Ивицу Олича. Остальные же,лучший период в карьере,провели в футболке ЦСКА.

13:23

sardanapulneww

дурак япошка! был в ЦСКА постоянно играл в ЛЧ, перешёл в Милан и ни разу ни в ЛЧ., ни в ЛЕ не сыграл! "Собаке-собачья смерть!) русская поговорка--это я для моДУРАторов! Идиоты МАЛО ЗНАЮТ и вечно мои комментарии убирают!

13:00

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