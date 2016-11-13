"Милан" выставит Хонду и Луиза Адриану на трансфер

В субботу главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла провел встречу со спортивным директором Массимо Мирабелли, на которой обсуждалась трансферная политика клуба, сообщает Calciomercato. По итогам совещания было принято решение выставить на трансфер нападающих Кейсуке Хонду и Луиза Адриану.

Контракт японца с клубом истекает летом 2017 года, поэтому в "Милане" хотят выручить деньги от продажи форварда. Ранее интерес к нему проявлял китайский клуб "Шанхай Шанган". В составе команды в этом сезоне Хонда провел три матча.

Соглашение с бразильцем, которого "Милан" приобрел в 2015 году за 8 миллионов евро у "Шахтера", действует до 2020 года. На счету Адриану пять выходов на поле в этом сезоне. Итальянские СМИ ранее сообщали об интересе к форварду со стороны московского ЦСКА.