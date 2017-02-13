04:24 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" вступил в борьбу за Обамеянга

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов "Милана", утверждает Tuttosport. По информации источника, 27-летний габонский форвард может быть куплен итальянским клубом на деньги китайских инвесторов. Отметим также, что Обамеянг является выпускником академии "Милана". Ранее сообщалось, что нападающий может сменить "Боруссию" на "Реал".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Обамеянг провел 18 матчей, забил 17 голов и сделал одну результативную передачу. Также на его счету четыре мяча и одна передача в пяти играх Лиги чемпионов.

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Материалы REN-TV

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