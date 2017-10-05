"Милан" предложит 15 миллионов евро за Алейша Видаля

"Милан" продолжает попытки по приобретению защитника "Барселоны" Алейша Видаля. По информации Calciomercato, итальянский клуб сделает каталонцам предложение по трансферу 28-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

"Милан" ищет замену Андреа Конти, который из-за травмы выбыл минимум на полгода. В свою очередь, Видаль не смог закрепиться в основном составе "Барселоны". Итальянцы готовы предложить 15 миллионов евро.

В этом сезоне Видаль провел 5 матчей в чемпионате Испании и отдал две голевые передачи. За "Барселону" он выступает с зимы 2016 года, куда перешел из "Севильи".