"Милан" подтвердил заинтересованность в Морате

Директор "Милана" Марко Фассон заявил, что клубу действительно интересен форвард "Реала" Альваро Мората. Однако итальянцы будут предпринимать попытки его приобрести только после финала Лиги чемпионов. "Милан" готов платить Морате 7,5 миллиона евро за сезон, а сам трансфер может обойтись в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне 24-летний испанец провел 42 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач.

– В последние дни мы не виделись с руководством "Реала", – цитирует Sky Sport Italia Фассоне. – Да, Мората тот игрок, который нам очень нравится. Поэтому мы подождем и посмотрим, что будет после финала Лиги чемпионов. В любом случае это прекрасный игрок.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.