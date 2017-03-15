12:21 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" планирует приобрести Лукаку за 80 миллионов евро

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"Милан" заинтересован в приобретении нападающего сборной Бельгии и "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia. Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом, несмотря на предложенную зарплату в 160 тысяч евро в месяц.

Ожидается, что трансфер обойдется итальянскому клубу в 80 миллионов евро. На 23-летнего футболиста претендуют "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Атлетико" и "ПСЖ". Напомним, что в апреле завершится переход клуба под крыло китайских инвесторов, которые собираются выделить команде большие деньги на летние трансферы.

В текущем сезоне чемпионата Англии Лукаку провел 27 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. За "Эвертон" он играет с 2013 года.

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Материалы REN-TV

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