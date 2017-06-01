"Милан" объявит о трансфере Кессье в понедельник

"Милан" в понедельник, 5 июня, объявит о трансфере полузащитника "Аталанты" Франка Кессье, сообщает Sport Italia. Ранее ожидалось, что 20-летний футболист пройдет медицинское обследование во вторник, однако мероприятие было перенесено на конец недели.

Трансфер Кессье обойдется "Милану" в 28 миллионов евро. Кессье, выступающий на позиции опорного полузащитника, в этом сезоне провел 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Отметим, что для ивуарийца это первый сезон в Серии А.