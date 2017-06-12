"Милан" объявил о подписании Андре Силвы

"Милан" объявил о заключении контракта с нападающим сборной Португалии Андре Силвой. 21-летний футболист, вызванный на Кубок конфедераций-2017, перешел в итальянский клуб из "Порту". В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач.
По информации СМИ, стоимость трансфера составила 38 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита".
André Silva is officially a red&black player! 🔴⚫@andrevsilva19 è ufficialmente un giocatore del Milan! 🔴⚫#welcomeSilva pic.twitter.com/6bY61lH9YL– AC Milan (@acmilan) 12 июня 2017 г.