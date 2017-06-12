"Милан" объявил о подписании Андре Силвы

"Милан" объявил о заключении контракта с нападающим сборной Португалии Андре Силвой. 21-летний футболист, вызванный на Кубок конфедераций-2017, перешел в итальянский клуб из "Порту". В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач.

По информации СМИ, стоимость трансфера составила 38 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита".