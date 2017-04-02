"Милан" обратился к "Барселоне" с просьбой продлить аренду Деулофеу

Полузащитник "Милана" Жерар Деулофеуможет продолжить выступления в команде. Согласно Tuttosport, хавбек, права на которого принадлежат "Эвертону", скорее всего, летом вернется в "Барселону". Каталонцы впечатлены выступлениями испанца в этом сезоне и намерены использовать право обратного выкупа у англичан за 12 миллионов евро.

Понимая вероятность возвращения Деулофеу в родной клуб, представители "Милана" напрямую связались с руководством каталонцев с просьбой оставить игрока в Италии на еще один сезон.

В составе "Милана" Деулофеу принял участие в 9 матчах, забив один гол и отдав три результативные передачи. После переезда в Италию воспитанник "Барселоны" был вызван в сборную Испании.