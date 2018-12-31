"Милан" не хочет тратить деньги на покупку Фабрегаса, игрок может перейти в "Фенербахче"

"Милан" не собирается тратить средства на приобретение у "Челси" полузащитника Сеска Фабрегаса​. Как утверждает Football Italia, миланский клуб хочет заполучить 31-летнего испанца, но только если тот договорится с "синими" о расторжении контракта.

Тем не менее, в борьбу за Фабрегаса включился "Фенербахче", который заинтересован в покупке футболиста. Также испанский хавбек интересен "Атлетико" и "Монако".

В этом сезоне Сеск принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.