"Милан" не хочет продавать Доннарумму в "Манчестер Юнайтед" наперекор его агенту

Руководство "Милана" готово расстаться с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, если он так и не примет предложение о новом контракте, сообщает Football Italia. Действующее соглашение 18-летнего футболиста истекает в июне 2018 года, а клуб предложил контракт на пять лет с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

"Милан" хочет продать игрока в мадридский "Реал", чтобы пойти наперекор агенту вратаря Мино Райоле, который уже нескольких своих клиентов отправил в "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что Райола попросил у клуба несколько дней, чтобы узнать, насколько велик интерес мадридцев к игроку. В этом сезоне итальянец провел 41 матч во всех турнирах и пропустил 49 мячей. Всего на его счету 72 матча за "Милан".