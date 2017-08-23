"Милан" намерен арендовать Рафинью, если Ньянг перейдет в "Спартак"

"Милан" намерен усилить линию полузащиты в это трансферное окно. Как утверждает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" хотят арендовать у "Барселоны" Рафинью. Бразилец недавно восстановился от травмы и начинает набирать оптимальную форму, поэтому каталонцы готовы на сезон отпустить игрока в Италию.

Отмечается, что "Милан" надеется убедить нападающего М'Бая Ньянга перейти в "Спартак", чтобы получить средства для подписания Рафиньи.

Шандор Варга: "Спартак" заплатит 18 миллионов за Ньянга?! Вот за Смолова можно отдать все 25" //

"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга