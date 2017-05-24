"Милан" надеется приобрести Наингголана

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Раджа Наингголану, сообщает Sky Sport Italia. Отмечается, что представители клуба собираются в ближайшие дни отправить запрос на трансфер. "Милану" придется соперничать с такими клубами, как "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В случае, если трансфер бельгийца сорвется, "Милан" постарается приобрести 20-летнего полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу. В этом сезоне итальянец провел 28 матчей в серии А и отметился голевой передачей. Наингголан провел 52 матча в клубных соревнованиях, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.