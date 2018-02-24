"Милан" нацелился на хавбека "Суонси"

Полузащитник "Суонси" Ки Сон Ен может перейти в "Милан", сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Массимилиано Мирабелли уже давно следит за выступлениями 29-летнего игрока.

Миланцы могут подписать корейца на правах свободного агента, так как контракт хавбека с "лебедями" истекает в конце текущего сезона.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ки Сон Ен провел 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.