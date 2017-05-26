"Милан" может приобрести форварда "Селтика" Дембеле

"Милан" проявляет интерес к 20-летнему нападающему "Селтика" Муссе Дембеле, сообщает L'equipe. Отмечается, что скауты итальянской команды следили за французом на протяжении всего сезона, однако до сих пор не сделали официального предложения.

Напомним, что еще зимой "Селтик" отказался продавать Дембеле в "Челси" за 40 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов. В минувшем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и отдал 9 голевых передач. Сообщается, что помимо "Милана" интерес к игроку проявляет и "ПСЖ".