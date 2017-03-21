"Милан" может переманить Ковачича из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Calciomercato. В приобретении хорватского футболиста заинтересован главный тренер команды Винченцо Монтелла.

22-летний футболист провел 18 матчей в чемпионате Испании, из которых всего 14 раз выходил на поле с первых минут. Хорват не считается игроком основного состава, что может сыграть свою роль в будущем трансфере. В текущем сезоне на его счету один гол и две передачи в примере. Портал transfermarkt оценивает стоимость Ковачича в 25 миллионов евро.