10:05 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" может переманить Ковачича из "Реала"

0
0
0
0

Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Calciomercato. В приобретении хорватского футболиста заинтересован главный тренер команды Винченцо Монтелла.

22-летний футболист провел 18 матчей в чемпионате Испании, из которых всего 14 раз выходил на поле с первых минут. Хорват не считается игроком основного состава, что может сыграть свою роль в будущем трансфере. В текущем сезоне на его счету один гол и две передачи в примере. Портал transfermarkt оценивает стоимость Ковачича в 25 миллионов евро.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...